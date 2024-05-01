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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:12 م | الأربعاء 01 مايو 2024
 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة لتظل عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا إلى ما بين 5.25% و5.5%.

 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ اجتماعه النقدي صباح أمس الثلاثاء، والذي انتهى اليوم الأربعاء.

إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان ذلك الاجتماع الثالث في عام 2024 «للفيدرالي» هو أهم اجتماع حتى الآن، خاصة أنه سيحدد مسار خفض أسعار الفائدة إذا كان سيتخذ في النصف الأول أم يؤجل للنصف الثاني هذا العام، حيث أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن بنك الفيدرالي أصدر تصريحات تشير إلى أنه لديه القدرة على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

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