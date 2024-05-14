«استدامة» ينظم دورة في المحاسبة الإلكترونية لتطوير مهارات الشباب بكفر الشيخ

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية بكفر الشيخ، دورة تدريبية تحت عنوان «المحاسبة الإلكترونية»، وحاضر فيها هبة أبو العز، المحاضر المعتمد بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

تطوير مهارات الشباب في المحاسبة الإلكترونية

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ الدورة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في المحاسبة الإلكترونية، والتي تُساهم في زيادة الكفاءة والدقة في إدارة الحسابات، وتقديم التقارير المالية، علاوة على ذلك، فإنّ معرفة كيفية استخدام برامج مثل Excel للمحاسبة يمكن أنّ توفر الكثير من الوقت والجهد في عمليات التحليل والتقارير، بالإضافة إلى القدرة على استخدام برنامج Power BI الذي يمكن من خلاله تحويل البيانات إلى تقارير مرئية قابلة للتفاعل، مما يسهل فهم النتائج واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً عليها.

الدورة التدريبية على مدار 30 يوما

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية تستمر لمدة 60 ساعة تدريبية بواقع 30 يوما تدريبيا، وتتضمن العديد من المحاور، منها المحاسبة الدفترية والأكسيل المحاسبي وبرنامج SMACC وبرنامج دفترة وبرنامج Peachtree وبرنامج Power BI.