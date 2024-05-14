رفع 2000 طن قمامة خلال حملات نظافة بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة وإزالة الأتربة من جانبي الطرق ومن الشوارع والميادين وتسوية وتمهيد الطرق، لتحسين حالتها بالمراكز والمدن، بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة.

رفع القمامة والأتربة من بؤر التجمع

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة، استهدفت إزالة المخلفات ورفع القمامة والأتربة من بؤر التجمع، جرى خلالها رفع 2000 طن من القمامة والمخلفات من جميع شوارع المدن الفرعية والرئيسية، ونقلها إلى المقالب العمومية بكل بمدينة، وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الجمالى للمدن، بالإضافة إلى تكثيف العمل لصيانة الكشافات، وإنارة الطرق العامة، وتغيير الكشافات المحروقة، ومراجعة صيانة أعمدة الإنارة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما نفذت الوحدات القروية بمراكز كفر الشيخ، حملات نظافة وتسوية وتمهيد الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على خطة عمل محددة للقضاء على كافة تجمعات القمامة، حيث تم رفع أطنان من القمامة من شوارع القرى وتوابعها، كما تم تنفيذ مسح وتسوية عدد من الطرق، لتسهيل الانتقالات للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق، وجارٍ استكمال الأعمال في كافة القرى من أجل الارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى.