وكيل «صحة كفر الشيخ» يوجه بتفعيل غرفة الطوارئ بالمحافظة في أقرب وقت

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى كفر الشيخ العام بشكل مفاجئ، وذلك لمتابعة سير العمل في قسم الاستقبال، والاطمئنان على سير العمل بالعيادات الخارجية.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظة.

وكيل الوزارة يوجّه بتفعيل غرفة الطوارئ في أقرب وقت

وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من جاهزيته لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ووجّه بتسريع معدل الإنجاز في قسم الاستقبال، واستكمال التجهيزات اللازمة وتفعيل غرفة الطوارئ 137 لبدء العمل بها في أقرب وقت.

كما حرص وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على تفقد العيادات الخارجية للاطمئنان على سير العمل، وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى، واستطلع رأي المرضى للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.