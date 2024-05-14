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توريد 177 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:48 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
توريد محصول القمح بكفر الشيخ

توريد محصول القمح بكفر الشيخ

قال المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، إنّ شون وصوامع المحافظة، استقبلت 177 ألف طن من الأقماح جرى توريدها من المزارعين حتى الآن، في 25 موقعاً تخزينيا.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأشار «جابر»، إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات توريد محصول القمح لموسم 2024، والتسهيل على كافة المزارعين، بجانب انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

توفير 25 موقعاً تخزينياً

يذكر أنّ مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 210 ألف فدان بمختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، ووفرت المحافظة 25 موقعاً تخزينياً، فضلاً عن إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وتم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.

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