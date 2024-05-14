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بعد 10 دورات مميزة.. قصة فكرة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب:

منة شبانة
05:11 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
المخرج محمد محمود

المخرج محمد محمود

كشف المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تفاصيل إنشاء المهرجان، قائلًا إنّ صناع الأفلام القصيرة يريدون تعريف الجمهور بهذه الأفلام، ولهذا السبب تم إنشاء المهرجان.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي، أنّ السينما سبب تجمع الجمهور، المهرجان هو مهرجان «الناس».

وتابع: «المهرجان تطور بشكل تدريجي حتى أن وصلنا إلى دورته العاشرة، وسبب نجاحه أولا النجوم والمخرجين وموزعين الأفلام، وأهم سبب هو الجمهور».

51 فيلما تشارك في المهرجان هذا العام 

ولفت إلى أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مهرجان دولي شارك فيه هذا العام 33 دولة، بمشاركة 51 فيلما في المسابقات الرسمية، مشيرا أن هناك أفلاما جرى عرضها في مهرجات مهمة مثل كان السينمائي.

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بقلم منة شبانة