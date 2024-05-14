مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة أفلام شباب مصر، وذلك بالدورة الأربعين للمهرجان المقرر أن تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

وتحمل المسابقة هذا العام من مهرجان الإسكندرية شعار «تختلف أفكارنا وتجمعنا السينما»، ويديرها الناقد السينمائي عماد يسري، والتي تعتبر منصة سينمائية للتفاعل والحوار تتلاقي فيها العقول المبدعة لتبادل المعرفة والثقافة السينمائية والخبرات بين شباب المحافظات المصرية المختلفة وصناع السينما وتساهم في اكتشاف واحتضان أصحاب المواهب الشابة باعتبارهم اللبنة الأساسية لمستقبل صناعة السينما.

محاور مسابقة أفلام شباب مصر

وتنقسم المسابقة الى عدة محاور منها سينما الحياة، حيث تستقبل المسابقة مختلف الأفكار والموضوعات في جميع المجالات والقضايا المجتمعية، البيئية، والهجرة غير الشرعية، أما المحور الثاني سينما تراث مصر، إذ تذخر مصر بالكثير من التراث المادي واللامادي، والذي يجذب كل دول العالم إليها، وبعد أن أصبحت سياحة التراث الثقافي توجه له منظمة السياحة العالمية واليونسكو اهتماما خاصا لما له من دور ملحوظ في زيادة الدخل و تنمية المجتمعات المحلية وصون التراث الحضاري والطبيعي، ولطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية ومنبع للإلهام ومصدرا للإبداع، فمن لا تراث له لا هوية.

وتتبنى المسابقة تقديم أفكار مختلفة معبرة عن تلك الموضوعات التراثية من خلال الأفلام التي تشارك بالمسابقة، كما يتمّ عقد ورش وندوات على مدار العام، لتحفيز ومساعدة صناع الأفلام من الشباب والنشء علي مستوي المحافظات لتوثيق تراث الحضارة المصرية.

أما محور الثالث سينما ريادة الأعمال، وذلك تقديرًا لدور ريادة الأعمال في تغيير حياة الفرد والمجتمع ومدي تأثيرها الكبير في اقتصاد أي بلد، تشجع المسابقة علي تقديم أفلام وثائقية يتم من خلالها إلقاء الضوء علي المؤسسات والكيانات والأفراد المتميزين بذلك المجال لتكون تلك الأفلام محفزة وملهمة للشباب، كما يتم على مدار العام عقد ورش عمل مع صناع الفن لوضع تصور مستقبلي لتبني نشر فكر ريادة ورواد الأعمال لتحفيز الشباب من خلال الأعمال الفنية المختلفة.