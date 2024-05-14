أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «بنقدر ظروفك»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن شخصيته في فيلم بنقدر ظروفك، والمقرر طرحه في جميع دور العرض خلال أيام.

موعد عرض فيلم بنقدر ظروفك

ونشر أحمد الفيشاوي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل صوته معلقا: «العبدلله حسن المنوفي.. يوم 22 مايو بجميع السينمات.. بنقدر ظروفك».

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.