تحركات قانونية أمام المحاكم الدولية تحرم إسرائيل من استخدام «مظلومية الهولوكوست»

مع تصاعد وتيرة الجرائم والسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى أعقاب 7 أكتوبر 2023، شهدت الساحة الدولية تحركات قانونية غير مسبوقة ضد الاحتلال، اعتبرها خبراء أنها ذات آثار بعيدة المدى على إسرائيل ومستقبلها، ومن شأنها نسف الأساطير المؤسسة للدولة العبرية والتى طالما روجتها واستندت إليها باعتبارها ضحية وممثلة لضحايا جريمة إبادة جماعية «الهولوكوست».

فى مقدمة التحركات القانونية، كانت الدعوى التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، ولاحقاً شهدت المحكمة الجنائية الدولية تحركات لمحاكمة قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، كما نجحت تحركات قانونية أخرى فى منع دول بعينها، مثل هولندا، من تصدير الأسلحة لإسرائيل.

ويعتقد أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة أن إسرائيل، حكومة وشعباً، ومعها يهود العالم، لم يتوقعوا أن ترفع دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، علماً بأن تلك الجريمة هى المظلومية التى ما برحت إسرائيل تصدرها وتستغلها لاستدرار تعاطف العالم معها ضد كل ما هو عربى وكل ما هو مسلم وكل ما هو فلسطينى، فى ازدواجية صارخة للمعايير وتكريس للاستعلاء الثقافى العنصرى الإسرائيلى، حسب قوله.

ويضيف «سلامة»: «حتى الدول المتآمرة مع إسرائيل، ممثلة فى الغرب وفى الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، صُدمت من التحرك القانونى الباهر الواعى لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وكانت الطامة الكبرى والصفعة القوية لإسرائيل يوم 28 يناير عام 2024 حين أصدرت محكمة العدل الدولية، فى لاهاى، وهى الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة، قرارها القضائى الأولى بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن إصدار ستة أوامر بتدابير تحفظية مؤقتة ضد إسرائيل حتى تمنع المحكمة إسرائيل من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ويلفت أستاذ القانون الدولى النظر أيضاً إلى أن هناك دولاً مثل هولندا انصاعت بالفعل، بسبب الزخم والحراك الحاشد للرأى العالم العالمى المؤيد للقضية الفلسطينية، والمناهض للغرب وإسرائيل، حيث أصدرت أعلى محكمة فى هولندا قراراً قضائياً ملزماً يحظر على الحكومة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما أنه فى الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى، ولأول مرة منذ 7 أكتوبر عام 2023، علقت الإدارة الأمريكية شحنة للأسلحة والذخيرة الأمريكية لإسرائيل، كان متفقاً عليها.

ورداً على الدعوى القضائية التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة التآمر وتسهيل ومساعدة إسرائيل على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتقديم مساعدات مالية وعسكرية، لفت «سلامة» إلى أن الفريق القانونى للحكومة الألمانية قدم لمحكمة العدل الدولية الدفوع والأسانيد التى تؤكد أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 أصبحت ألمانيا تقوم بفحص قانونى لكل الأسلحة والذخائر التى تصدر لإسرائيل، والتأكد من أن هذه الأسلحة ليست فتاكة ولا تشارك فى حملات القمع والقتل الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.