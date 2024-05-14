غرفة عمليات لمتابعة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنيا غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا غدا، وعقد حمدي مصطفى وكيل الوزارة اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان في القطاعات الثلاثة، شمال، وجنوب، ووسط، لمتابعة الإجراءات اللازمة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وناقش وكيل وزارة التعليم الاستعدادات النهائية بشأن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا غدا الأربعاء، وتنتهي الثلاثاء 21 من شهر مايو الجاري.

ووصف «مصطفى» انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا بـ«المهمة الوطنية» التي يجب أن تؤدى على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع، باعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم المنيا.

تطبيق نشرة الموانع الصادرة من التعليم

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق نشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة، أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية التسع بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما أكد على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.