«التعليم»: أسئلة امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة الجبر واضحة وبسيطة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني دون أي مشاكل تعيق العملية التعليمية، مشيرا إلى أنّ الطلاب أدوا اليوم امتحان مادة الجبر.

امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشؤون الإدارات التعليمية، تفقدت صباح اليوم امتحانات الصف الأول الإعدادي بمدرسة المحمدية الإعدادية بنين -إدارة وسط القاهرة التعليمية.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور أول للعام الدراسي، بمدرسة المحمدية الإعدادية بنين التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية، واطمأنت على مستوى الامتحانات ووضوح الورقة الإمتحانية .

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وتابعت وكيل مديرية التعليم بالقاهرة، امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي حيث أدى طلاب الصف الأول الامتحان في مادة الجبر، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة العلوم.

وشددت وكيل المديرية بالقاهرة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية مع الطلاب أو المعلمين داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.