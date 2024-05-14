«التعليم»: يحق لطلاب اللغات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة بـ«العربية»

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة لا يوجد بها أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أن جميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد فقط، وعلى ذلك يتسلم الطالب ورقة إجابة واحدة فقط، وهي البابل شيت.

يحق لطلاب مدارس اللغات الإجابة باللغة العربية بالمقالي

وبخصوص المواد المترجمة، قالت وزارة التربية والتعليم، خلال الفيديو التوضيحي الخاص بامتحانات الثانوية العامة: «يوجد خانة في ورقة البابل شيت تسمى خانة لغة الاختبار، وهذه تعني اللغة التي يدرس بها الطالب المواد المترجمة، إما إنجليزية أو فرنسية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التعريب مستمر، وبالتالي يحق للطالب في المدرسة اللغات أن يُجيب على الأسئلة المقالية باللغة العربية.