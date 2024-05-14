عرض قطعة أرض في القطب الشمالي للبيع.. مساحتها 14 ألف فدان

عٌرضت آخر قطعة أرض مملوكة للقطاع الخاص في أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي للبيع مقابل 324 مليون دولار، إذ تبلغ مساحة الأرض إلى 14830 فدانًا، ولها أهمية بيئية وعلمية واقتصادية كبيرة.

ذوبان الجليد البحري

وبحسب «سي إن إن»، فإن هذه القطعة ضمن الأرخبيل الموجود بين البر الرئيسي للنرويج والقطب الشمالي، واكتسب أهمية جيوسياسية أكبر مع ذوبان الجليد البحري، وفتح طرق شحن جديدة وزيادة قيمته الاستراتيجية.

وتقع قطعة الأرض داخل مضيق بحري على مسافة خمسة كيلومترات من الخط الساحلي، بالإضافة إلى الجبال والأنهار الجليدية ووفرة من الحياة البرية وسوف يستحوذ المشتري النهائي على شركة نرويجية محدودة مملوكة للقطاع الخاص والتي تمتلك الأرض.

وسيحصل المشتري على إذن بتركيب منشآت التلجراف اللاسلكي، كما أن الموقع الشمالي الأقصى للعقار يجعله مكانًا استثنائيًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن للدول أو الوكالات الحكومية أو الأفراد ذوي الثروات العالية شراء هذه الأرض.

تنافس عالمي على منطقة القطب الشمالي

يعتقد البائعون أنه من العدل عرض الأرض على الحكومة النرويجية، إلا أنهم سيبيعونها في النهاية لمن يدفع أعلى سعر في السوق المفتوحة، وسط أنباء عن اهتمام من الصين لشراء هذه الأرض، بينما لا تستطيع الحكومة النرويجية التدخل لوقف البيع لأي طرف في المعاهدة.

جدير بالذكر أن هناك تنافسا بين القوى الكبرى في منطقة القطب الشمالي بهدف السيطرة على ثروات مقدرة بآلاف المليارات مِن الدولارات، وبدأت هذه المنافسة في الزيادة خاصة بعد زيادة ذوبان الجليد.

وبحسب «سكاي نيوز» فإن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 90 مليار برميل من النفط و17 تريليون قدم مكعب من الغاز و44 مليار برميل من الغاز المسال.