«عمره 70 عاما».. انقاذ صياد ضل طريقه في القطب الشمالي لمدة 6 أشهر

عثرت السلطات الروسية على صياد مفقود بعد أن أمضى 6 أشهر عالقًا في ظروف صعبة، في درجة حرارة 39 درجة مئوية تحت الصفر بمنطقة التندرا القطبية الشمالية.

الصياد يبلغ من العمر 70 عاما

كشفت صحيفة «ذا صن» تفاصيل الواقعة، حيث خرج الرجل المتقاعد البالغ من العمر 70 عاما في رحلة صيد منذ ما يقرب من 6 أشهر، إذ انطلق على متن قاربه إلى براري تشوكوتكا المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا، بعد وقت قصير من مغادرة قريته أوست-بيلايا، تجمد النهر وتركه عالقًا على بعد 100 ميل تقريبًا.

وكان المتقاعد المنهك البالغ من العمر 70 عامًا يعيش على لحاء الأشجار والمخزون السمكي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من حياته قبل لم شمله مع عائلته، وتم إنقاذ الصياد المفقود، الذي لم يُكشف عن اسمه.

ومن أجل البقاء على قيد الحياة، لجأ إلى كوخ صياد غير مدفأ في حوض نهر أنادير، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى -39 درجة مئوية في الشتاء، وعلى الرغم من تناوله الأسماك ولحاء الأشجار وإشعال النيران للتدفئة، كان المتقاعد على بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من الموت عندما تم العثور عليه، وفقًا للتقارير.

كان ينوي العودة باستخدام عربة ثلجية ولكنه خاف أن يتجمد في الطريق

وفقًا لزملائه القرويين، كان لدى المتقاعد عربة ثلجية في أخدود على ضفة النهر كان يعتزم استخدامها للعودة إلى أوست-بيلايا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وقال أحد الأشخاص للشرطة: لقد بدأ في ممارسة عمله على عربة ثلجية ونفد الغاز منه، وكان الصياد حينها خائفًا جدًا من محاولة العودة إلى المنزل خوفًا من التجمد في الطريق.

ولم تتصل زوجته بالشرطة على الفور لأن زوجها كان قد قام برحلات صيد طويلة من قبل، لكنها شعرت بالقلق عندما لم يعد في عيد الميلاد.

ثم نظمت الشرطة عملية بحث فورية، مع لقطات تظهر اللحظة التي اكتشفه فيها الضباط على بعد 100 ميل تقريبًا من منزله.

يبدو أن الصياد كان غير قادر على الإجابة على أي أسئلة، حيث سأله أحد رجال الإنقاذ عن حالته الصحية وأومأ الصياد برأسه قبل أن يجيب المنقذ: اجمع أغراضك ودعنا نذهب.

أخيرًا عند عودته إلى المنزل، شوهد وهو يحمل كوبًا من الشاي، ويقول للمنقذ: إذا لم تصل خلال 3 أو 4 أيام، فلم أكن لأتمكن من الصمود.. وقال المتقاعد، وهو من محبي الطبيعة المشهورين في الشمال وصيادا متعطشا، إنه سيذهب للصيد مرة أخرى قريبا.