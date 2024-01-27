معلومات عن كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة.. تشق طريقها عبر القطب الشمالي

وافق الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة، على بناء كاسحة جليد نووية، ما قد يساعد في توسيع طرق التجارة في بلاده، وبحسب وكالة الأنباء الروسية، منح «بوتين» الإذن ببناء السفينة والتي أطلق عليها اسم «لينينجراد»، خلال اجتماع أحواض بناء السفن في بحر البلطيق في سان بطرسبرج.

وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تخترق الجليد لإنشاء طرق مرور أفضل لسفن الشحن، تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى فتح طرق تجارية لها في القطب الشمالي.

4 معلومات عن كاسحة الجليد الروسية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 4 معلومات عن كاسحة الجليد الروسية:

- تعمل كاسحة الجليد الروسية بالطاقة النووية وليس بالديزل، ما يجعلها أقوى بكثير، خاصة أن هناك صعوبة للتزود بالديزل في منطقة القطب الشمالي.

- تساعد سفن الشحن في شق طريقها خلال الطريق الجليدي القطبي، حيث إنها قادرة على التغلب بسهولة على الجليد الذي يبلغ سُمكه 3-4 أمتار.

- يبلغ طول كاسحات الجليد هذه 173.3 متر، وعرضها 34 مترًا، وتبلغ إزاحتها 33.5 ألف طن.

- بها مرافق واسعة للطاقم والباحثين، ما يسمح لها بقيادة البعثات.