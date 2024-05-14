غريبة ولا إرادية.. فتاة توثق معاناتها من الإصابة بمتلازمة «توريت»

أصوات غريبة وحركات كثيرة، حينما تشاهد الفتاة العشرينية للوهلة الأولى تظنها أنها تمثل أو تقلد أحد الأصوات، إلا أن دموعها انهمرت بمجرد الحديث عن معاناتها من الإصابة بمتلازمة «توريت»، التي لا يعرف عنها العديد من الأشخاص، مما يعرضها إلى التنمر.

أعراض متلازمة «توريت»

قبل أن تبدأ الحديث في مقطع فيديو نشرته، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تصدر حركات غريبة ولا إرادية: «أود أن أحكي معكم بصراحة أصبحت تشنجاتي سيئة للغاية وددت أن أخرج من منزلي خلال الأيام السابقة إلا أني أشعر بالحرج كثيرًا» وفق ما أوضحته بايلين دوبري.

التوثيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أرادت صاحبة الـ21 عامًا أن تنشر معاناتها من الإصابة بمتلازمة توريت، التي تجعلها عرضة للتنمر وسط الآخرين، لذلك أرادت تنشر أعراض المتلازمة، وهو ما كان يحدث معها خلال الفيديو المصور، من ضربها لنفسها وإصدارها أصوات غير مرغوب فيها، فضلًا عن حركات وتشنجات الوجه.

الإصابة بمتلازمة توريت

«بنهاية اليوم يكون جسدي أرهق من كثرة التشنجات التي ازدات مع الوقت وتيقظني من النوم أيضًا» عى حد تعبير «بايلين»، خلال محاولتها نشر الوعي بين متابعيها الذين قاربوا على الـ10 مليون متابع، حول متلازمة «توريت»، مشيرة إلى أنها لا تملك السيطرة على تلك الأعراض أو تغييرها، فهي أُصيبت بـ«توريت» حينما كانت في السابعة من عمرها.

تُعد متلازمة توريت، من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، وفق حديث الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، موضحًا أنه ينتج عنها اضطراب يتسبب في إصدار حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها ولا إرادية، لا يمكن السيطرة عليها بسهولة.

ومن الأعراض التي يمكن أن تظهر على الشخص المصاب بمتلازمة «توريت»، هي تشنجات جسدية «ضرب الذات»، رمش العين المتكرر، رفع الكتفين باستمرار، إصدار أصواتًا غير اعتيادية وغير مرغوب فيها، جميعها أعراض ظهور متلازمة «توريت»، التي تبدأ في الظهور من عمر عامين وحتى 15 عامًا.