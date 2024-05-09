القبض على المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارة في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر إنستجرام، حيث ظهر صاحبه وهو يؤدي حركات استعراضية ويقود سيارة برعونة على أحد الطرق السريعة داخل مدينة الإسماعيلية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وأنّ السيارة قيادته في مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماع، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية ضد المذكور والمركبة.