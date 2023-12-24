أخطر أمراض العالم.. علامات تدل على الإصابة بـ«المتلازمة الكبدية الكلوية»

تعتبر متلازمة الكبدية الكلوية، من أخطر الأمراض في العالم، فهي حالة تهدد الحياة وتؤثر على وظائف الكلى لدى العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المتقدمة، كما أنها يمكن أن تحدث لدى الأشخاص المصابين بالفشل الحاد وأنواع أخرى من أمراض الكبد.

في هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال استضافته بإحدى البرامج التلفزيونية، إن المتلازمة الكبدية الكلوية التي تسمى أيضا «الفشل الكبدي الكلوي» تعد مرضا خطيرا يصاب به الشخص عندما يكون هناك مشكلة في الكبد، مضيفا أنها تعد من أخطر الأمراض في العالم.

المتلازمة الكبدية الكلوية

أشار «موافي» إلى أن التهاب الكبد بفيروس بي أو سي، يؤدي إلى حدوث تغييرات بالأوعية الدموية والخلايا، ما يسبب إصابة الكبد بالتليف، الذي يسبب ارتفاعا في الضغط البابي، ويُزيد تليف الكبد عند فشل الخلايا ما يؤدي إلى إصابة الشخص بغيبوبة كبدية، لذلك يجب على المرضى إجراء تشخيص المبكر، كما أنه لا يوجد علاج لمرض الفشل الكبدي الكلوي، حيث يحتاج المريض إلى عملية زراعة كبد.

أعراض الفشل الكلوي

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الفشل الكلوي وفقا لما ذكره موقع «مايوكلينك» ومنها:

اصفرار الجلد.

اصفرار مقلتي العينين «اليرقان».

الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

انتفاخ البطن «الاستسقاء».

الغثيان.

القيء.

شعور عام بالتوعك.

التوهان أو التشوش.

النعاس.

الرُعاش.

زيادة الوزن.

قلة إنتاج البول.

بول داكن اللون.