كاتب صحفي: القضية الفلسطينية البطل الرئيسي على أجندة كل القمم العربية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إنّ القمة العربية التي تعقد بشكل سنوي في إحدى العواصم العربية، تستهدف مناقشة مشكلات وهموم وطموحات العرب.

مناقشة هموم ومشكلات العرب

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنّ القمة العربية الأولى كانت عام 1964، أي منذ 60 عامًا، وذلك للتعبير عن هموم ومشكلات وطموحات الدول العربية.

وأكد أنّ البطل الرئيسي على أجندة كل القمم العربية هي القضية الفلسطينية، وطبقًا لحديث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فإن القضية الفلسطينية تُمثل البند الأكثر إلحاحًا على أجندة القمة التي ستعقد في البحرين.

قضايا على طاولة قمة البحرين

وتابع: «القمة تبدأ يوم الخميس، وهي تعبر عن قمة الغضب العربي، ليس فقط من أجل فلسطين، ولكن لأن هناك قضايا أصبحت مُلحة لدى الكثير من العرب، وفي مقدمتها ما يجري في قطاع غزة إضافة إلى السودان والمحنة السورية الممتدة، والمسألة اليمنية التي اتسع رقعة تأثيرها على الأمن الإقليمي العربي والأمن العالمي، إضافة إلى المصالحة الليبية».