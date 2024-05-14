«مياه المنيا» تبحث خطة تحصيل المستحقات وتحسين الخدمة

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الافرع ومديري العموم، لمناقشة رفع نسبة التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمات بصورة مميزة للمواطنين، وتنشيط التحصيل من خلال تفعيل لجان التحصيل وخاصة المصالح الحكومية وكبار المشتركين وكذلك تفعيل لجان الخلسة بكافة الافرع والاهتمام بأخذ قراءات صحيحة وتوفير كافة سبل الدعم للقراء والمحصلين، وذلك نظرا لزياده مصروفات التشغيل مثل الكهرباء وكذلك زياده المرتبات لتطبيق الحد الأدنى.

عقد اجتماعات دورية مع القراء والمحصلين

وشدد رئيس مياه المنيا علي القطاع التجاري باهمية المتابعه وتقديم تقارير بما تم إنجازه، وعقد اجتماعات دورية مع القراء والمحصلين للتعرف علي المعوقات التي تواجههم وإزالتها.

وأوضح رئيس «مياه المنيا»، أنه تم بحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضرورة تنفيذ أسوار علي المحطات للحفاظ عليها من التعدي.

إعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي

وأكد رئيس الشركة، ضرورة الاستمرار في أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي بجميع الأفرع، والحفاظ علي ما تم تنفيذة من أعمال.

كما أكد أهمية الإبلاغ عن الكسور والأعطال، من خلال الشبكات والربط بين الأفرع والخط الساخن، من خلال توقيع الكسور علي الخرائط بإدارة «GIS».

مشروع تطوير وتجديد محطة مياه أرض سلطان

في نفس السياق، تفقد «جبر» محطة مياه ارض سلطان المرشحة البحرية والقبلية بطاقة تصميمية 475 ل/ ث، وذلك لمتابعة اعمال تطوير واعادة تأهيل المحطة ونسب تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد بها.