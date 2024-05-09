قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة لإصلاح هبوط بخط الصرف الصحي

أعلنت محافظة الجيزة أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدأت أعمال إصلاح الهبوط في خط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، ما يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم المتعارض مع الأعمال.

قطع الكهرباء لأعمال الصيانة

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ الأمر يستلزم شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن «قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية» لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة الـ10 مساء الجمعة المقبل حتى الساعة 6 صباح السبت 11 مايو الجاري، لإتمام أعمال الربط.

وأكدت محافظة الجيزة أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.