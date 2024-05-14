دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية.. مؤتمر بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة واختيارها لعنوان مؤتمرها الدولي الخامس وهو: «دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الشرعية والعربية» مثمنًا الأبحاث العلمية التي تقدمت للمؤتمر.

الأزهر الشريف قبلة العلم

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في كلمته: الحمد لله الذي جعل الأزهر الشريف قبلة العلم، وأرسى عماده، ورفع لواءه، وأعلى قدره، وأبقى في العالمين ذكره، فيذكره بالفضل والإحسان من كان لنفسه محسنًا، ويذكره بالذراية والسوء من كان لنفسه ظالمًا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء؛ فأنزلهم بأعلى المنازل، ولم يرض لهم إلا بأن يكونوا لأنوار النبوة وارثين، وبعد؛ فإن هذا المؤتمر يشرف برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أطال الله في العافية بقاءه، وحسنًا فعلتْ كلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنين بالقاهرة إذ اختارت لهذا المؤتمر موضوعًا تتبارى فيه العقول والأقلام، وهو «دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الشرعية والعربية».

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن بحوث المؤتمر تلقى ونيران الهجوم على الأزهر الشريف تشتعل، لافتًا إلى أننا لا نخاف من اشتعالها؛ لأنَّ الله هو الذي يطفئها، وكم اشتعلت قبلها نيران فلم تحرق إلا مَن أشعلها وذهبوا وذهبت نيرانهم وبقيت قصصا تُحْكَى للناس وعبرة لأولي الألباب.

موقف الأزهر من الشائعات

وتساءل رئيس الجامعة: أين مَن أقاموا للناس الشبهات التي استهلكت عقولهم وأقضت مضاجعهم؟ لقد بادت وباد معها أصحابها، أين فلان وفلان ممن كان يملأ الدنيا ضجيجًا؟ لقد رحلوا ورحلت معهم شبهاتهم إلى حيث ألقت رحلها.

وأكد أن الأزهر الشريف بقي ثابتًا لا تزحزحه الحوادث ولا تزلزله العواصف الهوج التي تعصف بعقول من تنطلي عليه هذه الحيل والتهويلات الفارغة الخالية من التحصيل ولا تقف على قدم واحدة عرجاء، وصدقت كلمات ربي: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (سورة الرعد).