قطاع المعاهد الأزهرية: نعمل على بناء الطلاب بما يتفق مع استراتيجية 2030

أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يحرص دائما على الارتقاء الدائم بمنظومة التعليم الأزهري ويتابع مدى تناسبها مع التطورات المعاصرة والأحداث المستجدة.

ضرورة تطوير الأداء بالعملية التعليمية

وأكد القطاع في بيان منذ قليل، أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أكد ضرورة تطوير الأداء بالعملية التعليمية وما يستلزمه ذلك من تحديث مستمر لوسائل التعليم والتعلم.

كما صرح الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع، بأن هذا يأتي تحقيقًا لرسالة الأزهر الشريف الرائدة في تكوين جيلٍ من النشء والشباب يواكِب في تعليمه وتعلمه لغة العصر ويقف على تحدياته وقضاياه العلمية والثَّقافيَّة والاجتماعية والدينيَّة والفكريَّة.

بناء الطلاب بما يتفق مع استراتيجية 2030

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي وكيل القطاع لشؤون التعليم، أن 2023 شهد نقلة نوعية وجهود كبيرة في شأن أعمال الإدارة العامة للخطة والمنهج وتطوير أدائها في مباشرة مهامها الفنية والإدارية والخدمية تحت إشراف الدكتور مكرم النبراوي مدير عام الخطة والمنهج على نحو أسهم علميا وعمليا في تحسين أداء العملية التعليمية وتجويد وسائلها وتحديث خدماتها التي تقدم للمعلمين والمتعلمين المعنيين في هذا الشأن، فضلا عن تحقيق التعاون والتكامل الواقعي مع الإدارات المعنية بالعملية التعليمية كافة.

تطوير الأداء بما يسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري

وأوضح أن قيادات التعليم الأزهري حريصة على السير بخطوات راسخة نحو تطوير الأداء في الإدارات المعنية بهذا النوع من التعليم، وقد أحدث طفرة في تحسين الأداء التعليمي، بهدف بناء شخصية الطالب الأزهري على النحو الأمثل، تعليميًّا وثقافيًّا ويتفق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 في مجال التعليم، تشجيعًا للطلاب على تحصيل العلم واكتساب المهارات العلمية والعملية، التي تمكنهم من الارتقاء بخدمة الدين والأزهر الشريف.