رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد معاهد مدينة مرسى علم

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معاهد مدينة مرسى علم، وذلك خلال رئاسته القافلة التعليمية والدعوية والتثقيفية لمثلث «شلاتين- أبو رماد-حلايب»، وتضم القافلة عددًا متميزًا من موجهي العموم في التخصصات المختلفة، وذلك لعمل مراجعات لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية والعامة، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول.

تفاصيل القافلة الدعوية

كما تضم القافلة عددًا من الوعاظ المتميزين من مجمع البحوث الإسلامية المكلفين بمهام الوعظ والإرشاد والدعوة بتوجيهات من الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كما تضم القافلة عضوًا من وزارة الاتصالات لعقد ندوات تثقيفية في التحول الرقمي.

تفاصيل زيارة معاهد مدينة مرسى علم

وعلى هامش القافلة، تفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معاهد مرسى علم، كما التقى بالمعلمين داخل استراحة المعلمين، ونقل تحيات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورافقه أثناء المتابعة، أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الازهرية، وفايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، وكان في استقباله والوفد المرافق له، سعد عبد الحميد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

جدير بالذكر، أن القافلة التعليمية والدعوية انطلقت من قطاع المعاهد الأزهرية أمس السبت 17 من فبراير 2024، وتستمر في مهامها التعليمية والدعوية حتى يوم الخميس القادم.