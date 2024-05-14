مسؤول أردني: آمال كبيرة على القمة العربية بسبب القضية الفلسطينية

قال الدكتور علاء الزيود، المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة، إن التشاور والتنسيق وبناء الوفاق والاتفاق هو جوهر العمل العربي المشترك، والقمم العربية هي إحدى آليات تحقيق هذا التعاون العربي.

وأضاف «الزيود»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ القمة العربية الحالية في البحرين معقود عليها آمال، وهناك تطلعات عربية كونها القمة التي تأتي في ظرف حساس جدا يتعلق فيما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات وظروف صعبة خاصة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك توقعات بأن يكون التمثيل في هذه القمة على أعلى مستوى، وأن يكون تمثيل الزعماء فيها عاليا جدا، والاستفادة والتعزيز من العمل العربي المشترك يتطلب تحويل النقاشات بين الزعماء والاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى قرارات، وهذه القرارات من الممكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.