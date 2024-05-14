أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ترتكب إبادة للفلسطينيين بدعم أمريكي وبريطاني

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية في حقهم بمساندة أمريكا وبريطانيا.

نهى بكر: أمريكا تمد إسرائيل بالسلاح لقتل العُزل

وتابعت «بكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إن هناك من يتصور أن الولايات المتحدة سيكون لها موقف إنساني تجاه القضية الفلسطينية، وهذا خطأ، فهي تمد إسرائيل بالسلاح لقتل العزل.

وذكرت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن أمريكا تحاول أن تبيض وجهها أمام العالم بحديثها عن المساعدات وإدخالها للشعب الفلسطيني، مضيفة «لا نريد مساعدات، ولكن نريد وقف الحرب ووقف إطلاق النار، وحقن دماء الأبرياء».

ولفتت «بكر» إلى جهود جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، رغم المعاناة الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر تقوم بدور تاريخي في هذا الإطار.