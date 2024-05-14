نقيب الأطباء: تعديلات البرلمان على مشروع قانون المنشآت الصحية جيدة

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية جيد، ولكن يحتاج ضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وثمن «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، موافقة لجنة الصحة اليوم على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة والتي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور، مطالبا بضرورة أن يكون هناك ضمانات أكثر في القانون لتقديم الخدمات للمواطنين.

خفض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية

وعن تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية، قال إنه أمر طبيعي، لأن قانون العمل وضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25%، ولا أعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ50%.

وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أن تشجيع المستثمرين على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لا بد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.