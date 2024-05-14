تهدد حياة فئتين.. تحذير من خطورة مشروبات الطاقة على الصحة

مشروبات الطاقة أصبحت منتشرة بأشكال متنوعة في جميع الأسواق، وفي متناول مختلف الفئات العمرية دون أي موانع، ما دفع المعهد القومي للتغذية، إلى التحذير من خطورة تناولها، خاصة على الفئات العمرية الأقل من 18 عاما، والأكثر من 35 عاما.

تحذير من خطورة مشروبات الطاقة

طالب المعهد القومي للتغذية عبر صفحتة على «فيسبوك»، المواطنين واولياء الأمور، بمنع تلك الفئات السنية من تناول أي نوع من مشروبات الطاقة لخطورتها على الصحة العامة، بسبب ما يلي:

- تؤدي إلى رفع معدلات ضغط الدم وضربات القلب، ومشكلات صحية في الكلى.

- تسبب السكتات القلبية والدماغية، نظرا لأنها تحدث تقلصات قوية في عضلات القلب.

- تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي وفقدان القدرة على التركيز.

- تؤدي إلى قلة ساعات النوم والأرق الشديد.

- تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين.

- تؤدي إلى الإصابة بتقرحات والتهابات في جدار الجهاز الهضمي.

طالب المعهد القومي للتغذية، العاملين في الكافيهات والمطاعم والمقاهي والبائعين فى محلات السوبر ماركت، بعدم بيع أي نوع من مشروبات الطاقة للأطفال أقل من 18 عاما.