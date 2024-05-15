أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني
كتب:
عبير خالد
12:34 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
لحم بارد
وصفة اللحمة الباردة من أشهى الوصفات، التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولا تحتاج سوى بعض المكونات الأساسية، لتحضير تلك الوجبة الأساسية في العزومات ووجبات العشاء المختلفة، والتي يمكن تجهيزها باستخدام الصوص البني على طريقة الشيف حسن ويمكن تناولها في التقرير التالي..
أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني
يحتاج تحضير وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني، مجموعة من المكونات الأساسية لتجهيز تلك الوصفة الشهية والتي يمكن تناولها فيما يلي:
- عرق تربيانكو كامل.
- ملعقتين ثوم مفروم.
- بصلة شرائح.
- 3 ملاعق دقيق.
- ملعقة فلفل أسود.
- خيط صحي للف اللحم.
- ملح ملعقة خل.
- زيت.
- نصف ملعقة روز ماري.
- 2 كوب ماء ساخن.
طريقة تحضير وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني
- احرصي على نزع الدهون من اللحمة ومن ثم اضربي عليها بمطرقة عدة طرقات.
- اصنعي ثقوبا عريضة بالسكين في كل قطعة اللحم.
- في طبق جانبي اخلطي الثوم والفلفل وملعقة خل وبعض الملح، وضعي الخليط في الثقوب ثم المتبقي وزعيه على عرق اللحمة.
- اعملي على لف اللحم في صورة أسطوانة واحرصي على إحكام اللف جيدًا.
- ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت، وعندما يسخن جدا ضعي عرق اللحمة ولفيه على جميع الجهات إلى أن يتغير لونها تمامًا.
- اعملي على إضافة الروزماري وشرائح البصل والماء ورشة ملح، وقلبيها جيدًا.
- انقلي اللحم بالإضافات في صينية فرن وغلفيها بورق ألومنيوم جيدا وادخليها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعتين حتى تنضج.
- اخرجي الصينية من الفرن بعد اختبار النضج بعود خشبي طويل ثم اتركيه حتى يبرد تمامًا.
- اعملي على نزع خيط اللحم المربوط ومن ثم تقطيعه بشكل جيد.
- يمكنك استخدام الصوص المتبقي في صينية اللحم.
- ضيفي عليه الدقيق ويمكنك تحفيفه ببعض الماء، ثم ضعيه على النار واستمري في التقليب حتى يصبح كثيفا شبيه بصوص البشاميل.
- صفي الصوص البني وضعي منه على شرائح اللحم قبل تقديمه.