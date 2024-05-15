أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني

وصفة اللحمة الباردة من أشهى الوصفات، التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولا تحتاج سوى بعض المكونات الأساسية، لتحضير تلك الوجبة الأساسية في العزومات ووجبات العشاء المختلفة، والتي يمكن تجهيزها باستخدام الصوص البني على طريقة الشيف حسن ويمكن تناولها في التقرير التالي..

أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني

يحتاج تحضير وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني، مجموعة من المكونات الأساسية لتجهيز تلك الوصفة الشهية والتي يمكن تناولها فيما يلي:

عرق تربيانكو كامل.

ملعقتين ثوم مفروم.

بصلة شرائح.

3 ملاعق دقيق.

ملعقة فلفل أسود.

خيط صحي للف اللحم.

ملح ملعقة خل.

زيت.

نصف ملعقة روز ماري.

2 كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير وصفة اللحمة الباردة بالصوص البني

احرصي على نزع الدهون من اللحمة ومن ثم اضربي عليها بمطرقة عدة طرقات.

اصنعي ثقوبا عريضة بالسكين في كل قطعة اللحم.

في طبق جانبي اخلطي الثوم والفلفل وملعقة خل وبعض الملح، وضعي الخليط في الثقوب ثم المتبقي وزعيه على عرق اللحمة.

اعملي على لف اللحم في صورة أسطوانة واحرصي على إحكام اللف جيدًا.

ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت، وعندما يسخن جدا ضعي عرق اللحمة ولفيه على جميع الجهات إلى أن يتغير لونها تمامًا.