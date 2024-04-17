هل رفض الرسول أكل لحم الأرانب؟.. عضو لجنة الفتوى يكشف الحكم

تناقلت الألسن مواقف للنبي رفض فيها أكل لحم الأرنب، فما هي أسباب هذا الرفض، وهل يعد تحريما أم نهيا؟.. سؤالان أجاب عنهما عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر، قائلا إن «النبي لم يحرم أكل لحم الأرنب بشكلٍ قطعي، بل رفض تناوله لأسباب شخصية متعلقة بطبيعة هذه الحيوانات».

وأرجع لاشين سبب رفض الأكل أنه من الحيوانات التي تلد وتحيض، لذا امتنع عن تناوله، لكنه لم يحرمه.

أسباب رفض النبي أكل لحم الأرنب

وحول أسباب رفض النبي أكل لحم الأرنب، قال لاشين لـ«الوطن»، إنَّه في الحديث النبوي الشريف، أنّ عبد الله بن عمرو كان بالصِّفاحِ: قال محمد: مكانٌ بمكَّةَ- وإن رجلًا جاء بأرنب قد صادها، فقال يا عبد الله بن عمرو، ما تقولُ؟ قال: قد جيءَ بها إلى رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جالسٌ، فلم يأكُلْها، ولم يَنْهَ عن أكلِها، وزعم أنها تحيضُ".

وتابع: «كلام النبي واضح في هذا الأمر، بأنه لا يحرمه، ولكنه لا يأكله لسـبب آخر غير التحريم، وهو أن نفسه تعافه».

هل أكل لحم الأرنب محرم؟

وواصل: النبي رفض تناوله، ولكن ليس معنى ذلك أن جميع الأمة الاسلامية تبتعد عن أكل لحم الأرنب وتحرمه بطريقة خاطئة، فهذا التصرف للنبي تصرف بشري، مثل أي شخص يحب هذا الطعام وآخر لا يفضله».

ما حكم أكل لحم الضب؟

ولم يحرم النبي أكل لحم الضب، وذلك في الحديث النبوي الشريف، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: «كان ناسٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سَعدٌ، فذَهَبوا يأكُلونَ مِن لَحمٍ، فنادَتْهم امرأةٌ مِن بَعضِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه لَحمُ ضَبٍّ! فأمسَكوا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلُوا أو اطْعَموا؛ فإنَّه حَلالٌ- أو قال: لا بأسَ به، شَكَّ فيه- ولكِنَّه ليس مِن طعامي».