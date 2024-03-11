مكونين أساسيين في رمضان هيخلي اللحمة تستوي بسرعة.. «اوعي تنسيهم»

تعد اللحمة من الوصفات الأساسية على مائدة الإفطار في رمضان، إذ يتم استخدامها بأكثر من وصفة محمرة أو متبلة أو مشوية، وهو الأمر الذي يفضله الكثير نظرًا لمذاقها الطيب الشهي.

وهناك أنواعا تستغرق وقتًا طويلًا، حتى تصل إلى النضج الكامل، وما لا تعرفه السيدات أن هناك مكونين يجعلها على نحو أفضل من الجاهزة وتستوي سريعًا، لذا يمكن اتباع بعض الخطوات عند تحضيرها.

مكونين لسرعة تسوية اللحمة

مع دخول رمضان احتل «السوشيال ميديا» سؤال السيدات «لو اللحمه مش عايزة تستوى اعمل ايه؟»، وكانت قد نصحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بضرورة إضافة نوى البلح والروزماري للإسراع من طهي اللحم: «يضيفوا نكهة مميزة للحوم المسلوقة أو المشوية، وبيسرعوا من عملية الطهي».

طريقة عمل اللحمة

على خُطى نجلاء الشرشابي:

لحمة .

معلقه كبيرة زيت.

بصلة كبيرة.

جزر مقطع مكعبات كبيرة.

طماطم.

قرفة وورق لورا وحبهان وقرنفل وملعقه ثوم بودرة وملعقه بصل.

ملعقه فلفل أسود وملح.

روز ماري.

نوى بلح.

طريقة التحضير

اسلقي اللحم.

ضعي في حلة على النار ملعقة الزيت.

ضيفي التوابل واتركيها في الزيت.

ضيفي نوى البلح ولن يغير من طعمها.

ضيفي قطع اللحمة وشوحيها من الاتجاهين.

ضعي عليهم المكونات والفلفل الأسود.

ضيفي الملح بعد أن تكون اللحم نضجت كاملًا.

اتركيها حتى تأخذ غلوة كاملة مع الملح.

ويضاف نوى البلح لسرعة التسوية، والأعشاب تساعد في سرعة الطهي، وتضيف نكهة مميزة للحوم المسلوقة أو المشوية، فهما مكونين لتسريع نضج اللحم.