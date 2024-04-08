طريقة عمل لحم الغزال المشوي.. طلبه ياسر جلال في مسلسل جودر

ضمن أحداث مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، تعددت مشاهد الفانتازيا الممتعة التي جذبت انتباه المتابعين، ومن بين أبرز تلك المشاهد عندما طلب جودر من عبد الأحد الذي يلعب دوره الفنان أحمد بدير، إحضار لحم غزال مشوي له، وفي خلال ثوانٍ معدودة كان اللحم جاهزًا أمام الأول، ما تسبب في شعوره بالاندهاش.

طريقة عمل لحم الغزال المشوي

ويعد لحم الغزال المشوي من الأطباق الشهية التي تلقى إقبالًا واسعًا في عدد من مختلف دول العالم، وفي هذا السياق، نقدم طريقة عمل لحم الغزال المشوي بعد ذكره ضمن أحداث مسلسل جودر، وفق موقع «all recipes» العالمي.

• المقادير:

- شرائح من لحم الغزال.

- رشة ثوم بودرة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- نصف كوب زيت زيتون.

- ربع كوب خل بلسميك.

- بصلة صغيرة مقطعة.

- 2 فص ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة صلصة.

- ملعقة كبيرة خردل.

- عود روزماري طازج.

- ريحان.

- بقدونس.

خطوات تحضير لحم الغزال المشوي

- توضع شرائح لحم الغزال داخل ماء بارد لمدة 20 دقيقة للتخلص من الدم الزائد بها، مع ضرورة تغيير الماء في منتصف المدة.

- أثناء نقع اللحم، اخلطي زيت الزيتون مع الخل والثوم والبصل والصلصة والبقدونس والريحان والملح والفلفل والروزماري.

- أخرجي شرائح اللحم من الماء البارد واتركيها تجف جيدًا، ومن ثم تبلي كل من جانبيها بالتتبيلة السابقة.

- ضعي شرائح لحم الغزال داخل كيس وفرغي منه الهواء جيدًا، وأغلقيه بإحكام واتركيهافي الثلاجة لمدة تترواح من 8 ساعات إلى ليلة كاملة.

- سخني الشواية الخارجية للفرن على نار عالية لمدة 10 دقائق، ثم تُدهن الشبكة بقليل من الزيت.

- تُخرج شرائح اللحم من التتبيلة وتوضح على الشواية الساخنة على درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت.

- أخرجيها من الفرن ورشيها بزيت الزيتون.

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار حكايات كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، حيث يقدم العمل فانتازيا بشكل مشوق وممتع.

يشارك في بطول العمل كل من، ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، أحمد بدير، تارا عماد، ونخبة من الفنانين.