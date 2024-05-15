أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق لمدة 3 شهور.. «طلاب وكبار سن»

يترقب آلاف المواطنين المقيمين داخل محافظات القاهرة الكبرى، التشغيل التجريبي لمحطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن ثم التشغيل الفعلي والإعلان عبر منافذ بيع التذاكر في المحطات عن أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق المختلفة للأشخاص المصريين الذين يتنقلون عبر المحطات المختلفة.

أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق للمصريين

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة النقل ممثلة في هيئة مترو الأنفاق:

- أسعار اشتراكات المترو لمدة 3 شهور للطلاب بمختلف الجامعات المصرية .

- منطقة واحدة: 33 جنيها.

- منطقتان: 33 جنيها.

- 3 أو 4 مناطق: 33 جنيها.

- أكثر من 4 مناطق: 41 جنيها.

- اشتراكات المترو لمدة 3 شهور للمواطنين.

- منطقة واحدة 6 محطات: 625 جنيها.

- منطقتان من 10 إلى 16 محطة: 790 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق، من 17 إلى 27 محطة: 1000 جنيه

- أكثر من 4 مناطق «أكثر من 23 محطة»: 1250 جنيها

اشتراكات المترو 3 أشهر لكبار السن والمعاشات

- منطقة واحدة: 495 جنيها.

- منطقتان: 690 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق: 900 جنيه.

- أكثر من 4 مناطق: 950 جنيها.