«التعليم»: أسئلة امتحانات النقل مطابق لما لما درسوه بالترم الثاني

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير أعمال امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2023/2024 بمجمع مدارس الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية ومتابعة امتحانات الترم الثاني 2024، حيث أدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الجبر بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة ال Science.

واطمأن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، على سلامة الورقة الامتحانية واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان وحسن انتظام سير العملية الامتحانين، كما أدي الطلاب امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية على التابلت .

وأعرب الطلاب عن مدى ارتياحهم للأسئلة وأنها مطابقة لما درسوه، وأكدوا على تمكنهم جميعاً من الدخول على المنصة وأدى الامتحان عدد (373) طالب في (149) لجنة.

وأكد «مدير المديرية» على تهيئة الجو المناسب من الطمأنينة والهدوء وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل، مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة و الملاحظين داخل اللجان حفاظاً على مستقبل الطلاب.