«النقل»: لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية.. نسعى لتصديرها

أكدت وزارة النقل، أنه لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية، مثل القضبان والمفاتيح والمثبتات وغيرها، سواء خاصة بالقطارات الديزل او المترو مثل مشروعات الخط الرابع للمترو أو مترو الإسكندرية أو ترام الرمل من شبكة القطار الكهربائي السريع، وغيرها من المشروعات، حيث سيتم تصنيعها محليا في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها توطين هذه الصناعات في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

تدبير المهمات الخاصة بالسكة الحديد

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه يتم الاستفادة من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في نقل الخبرة للعاملين المصريين والحد من الشراء بالعملة الصعبة، لافتة إلى أنه بعد تدبير المهمات الخاصة بالسكة الحديد والقطارات الكهربائية السريعة والمترو لتلبية احتياجات السوق المحلي سيتم التصدير للخارج إلى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة النقل، التعاون مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكة الحديد، موضحة أنه تم إنشاء شركة مشتركة تحت مسمى «فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية» حيث تقوم الشركة برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي لأحد ورش السكة الحديد لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وإنتاجه طبقاً للمواصفات العالمية وكذلك لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع ونقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

دعم منظومة السكك الحديدية

وشددت الوزارة على سرعة تكثيف اللقاءات بين الشركات النمساوية وهيئة السكك الحديدية خلال الأيام القادمة؛ لسرعة البدء في كل المشروعات المطلوبة لدعم منظومة السكك الحديدية والجر الكهربائي بالإضافة إلى بحث المشروعات التي يمكن التعاون المستقبلي من خلالها وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية.