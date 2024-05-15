تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر 2024.. الخطوات والتكلفة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الخطوات اللازمة لتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر لعام 2024، مع توضيح الرسوم المقررة لتجديد الجواز لفترة 5 أو 10 سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن الـ21.

تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر 2024

تتم عملية تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر 2024 إلكترونيًا من خلال اتباع خطوات بسيطة تشمل:

1. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنــــــــــــا.

2. اختيار خدمات أفراد الأسرة.

3. طلب تجديد جواز السفر.

4. النقر على أيقونة «فرد الأسرة المستفيد».

5. إرفاق الصورة والتحقق من صحة البيانات.

6. تحديد فرع الجوازات.

7. اختيار عنوان فرع الجوازات.

8. دفع الرسوم المطلوبة.

الحد الأدني لصلاحة جواز السفر السعودي

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر السعودي للمواطنين الذين يرغبون في السفر خارج البلاد خلال الفترة القادمة، ثم تحديد المدة الزمنية اللازمة بناءً على نوع الوجهة التي يذهب إليها المسافر كما يلي:

- 3 أشهر إذا كان السفر للدول العربية.

- 6 أشهر إذا كان السفر لباقي دول العالم.

تجديد جواز السفر

وفي سياق متصل، صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعتبر وثيقة سفر، ولذلك دعت المديرية المواطنين إلى تجديد جواز السفر في الموعد المحدد.

وفي تحديث للرسوم المطلوبة لتجديد جواز السفر بحسب المديرية العامة للجواز السعوديةـ تأتي كالتالي:-

300 ريال سعودي إذا كان تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات.

600 ريال سعودي إذا كان تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات.