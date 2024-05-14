تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية

تحدد المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى المبارك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة باعتبارها بلد النٌسك حيث تعلن بداية شهر ذي الحج وموسم الحج، ومن جانبها تحدد السلطات المختصة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية

وطبقًا للحسابات الفلكية وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري؛ فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الخميس 6 يونيو، وأن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وأن وقفة عرفات ستكون السبت الموافق 15 يونيو المقبل، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، وبالتالي ستعلن السلطات موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية بعد الإعلان عن رؤية هلال ذي الحجة رسميًا لارتباطه بنسك الحج.

إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية تبدأ 13 يونيو

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة.

وعادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية يوم الخميس 7 ذي الحجة الموافق 13 يونيو وتنتهي الجمعة 15 ذي الحجة الموافق 21 يونيو للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.