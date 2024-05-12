السلطات السعودية تكشف عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445.. السجن والغرامة

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445 «التواجد داخل أماكن الشعائر بدون تصريح الحج» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء للمقيميين من خارج المملكة أو المواطنين، والتي تصل إلى غرامة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، والترحيل للمقيمين.

موعد تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الحج 1445

بحسب وزارة الداخلية السعودية، يبدأ تطبيق عقوبة من يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وأضافت الوزارة، في بيانها على موقع التواصل إكس «تويتر سابقا» وذلك بداية من 25 ذو القعدة 1445 وحتى 14 ذو الحجة 1445، والذي يتزامن بالفترة ما بين 2 إلى 20 يونيو المقبل.

#الداخلية:

تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024م.#لا_حج_بلا_تصريح#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/uk5ePDW9EV — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 7, 2024

عدم وجود تصريح الحج 1445

وبحسب الوزارة، فأن عقوبات مخالفي أنظمة الحج 1445، تتضمن غرامة بقيمة نحو 10 آلاف ريال، وسيكون هناك مضاعفة للغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وأضافت الوزارة، أن كل من يساعد في نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون التصريح بالحج، ستكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وتابعت، أنه سيتم ترحيل الناقل المخالف، في حالة كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع دخول المملكة، وفق النظام المعمول به.

وطالبت الوزارة، بالإبلاغ عن أي مخالفين من خلال الاتصال على الرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.