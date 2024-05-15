قناة DMC تُبرز ملف الوطن عن فلسطين.. «حلم العودة يتجدد بعد 76 عامًا على النكبة»

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة الوطن، والذي جاء بعنوان، «فلسطين .. حلم العودة يتجدد بعد 76 عامًا على النكبة».

وقال الكاتب الصحفي شحاته سلامة، إنه في يوم 15 مايو نتذكر جميعًا واحدة من أسوء الذكريات التي مرت على الوطن العربي بأكمله، مشيرًا إلى أنه يوم حزين لجميع الشعوب العربية وجميع الوطن العربي.

ضياع الحق الفلسطيني

وأضاف خلال لقائه في البرنامج، «يذكرنا بضياع الحق الفلسطيني، وبشاعة ما يحدث على أرض فلسطين، وإذا كانت 48 نكبة، فإن 2024 وما يحدث فيها منذ السابع من أكتوبر الماضي نكبة لا تقل ضراوة، وربما هي أشد خطورة وأقسى في فجاعتها مما حدث في 48».

القضية الفلسطينية ووحدة الصف العربي

وتابع: «الشعب الفلسطيني يعيش هذه الأيام نكبة صعبة بكل المقاييس، حيث يتعرض لحرب إبادة جماعية، والقضية الفلسطينية الآن تحتاج إلى التكاتف وإلى وحدة الصف العربي، خاصة أن الخميس القادم هو اجتماع القمة العربية على مستوى الزعماء والرؤوساء، ويجب أن يكون هناك موقف عربي موحد رافض ما يحدث فى القضية الفلسطينية، وما يحدث للشعب الفلسطيني من تهجير».