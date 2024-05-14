قصواء الخلالي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النسل الفلسطيني

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النسل الفلسطيني وتعذيب الأبرياء والمدنيين، موضحة أن معبر رفح للأفراد فقط، ومصر اضطرت لاستخدامه للشاحنات لإدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأوضحت أن إسرائيل لا تؤتمن على توصيل المساعدات للفلسطينيين، والشائعات والأكاذيب التي تروجها بشأن مصر تسعى من خلالها لتهدئة الداخل الإسرائيلي، وإطالة أمد العملية العسكرية، ليجد نتنياهو مخرجا له من إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وأكدت أن الخطاب الرسمي للاحتلال يشير إلى أن مصر هي المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين الإنسانية، وهو ما اتضح كذبه أمام العالم أجمع، مشيرة إلى أن مصر داعية السلام في الإقليم، وترد على الأكاذيب الإسرائيلية بشكل واضح ودبلوماسي، مبينة أن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير في ظل صمت دولي.