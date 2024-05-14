اللواء محمد الغباري: القضية الفلسطينية تزداد تعقيدا بمرور الوقت

قال اللواء محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إنَّه عندما أُبرمت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1951، صدر بيان مشترك من ثلاث دول؛ أمريكا وإنجلترا وفرنسا، ردا على هذه الاتفاقية، والذي تضمن أنهم مسؤولون عن حماية هذه الدولة وأمنها، يقصدون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «الغباري»، خلال استضافته على شاشة «الحياة»، أنَّ من يفكر في الهجوم على إسرائيل لا بد أن يفكر في الدول الخمس الكبار التي تقف ورائها لضمان أمانها أو الثلاثة الذين أكدوا تأمينهم لهذا الاحتلال، موضحا: «لدى الولايات المتحدة مخازن طوارئ للأسلحة ولا يمكن لأحد أن يمس هذه المخازن تحسبا لأي طارئ واستعداد لتزويد إسرائيل بالسلاح».

تدمير القوة والقدرة العسكرية للفصائل

وتابع: «القضية تزداد تعقيدا بمرور الوقت لأنك لا تستطيع اتخاذ الإجراءات المضادة، وإسرائيل محددة منذ اليوم الأول أن تطول الحرب بهدف أن تقضي على القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية، وهذا هو هدفهم الاستراتيجي تدمير القوة والقدرة العسكرية للفصائل».