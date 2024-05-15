هدوء في امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

انطلقت امتحانات امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 على مستوى معاهد الجمهورية، إذ يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء امتحان مقرر الفقه لمدة ساعتين، وامتحان اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف لمدة ساعتين أيضا.

امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

كما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم الأربعاء امتحان مقرر القرآن الكريم لمدة ساعتين، وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه يضاف نصف ساعة في امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 على زمن المادة الأصلي للطلاب الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم، بينما يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

هدوء لجان امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه جرى الاستعداد بتجهيز لجان امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 في وقت مبكر، لضمان توفير الهدوء والالتزام المناسب للطلاب خلال أداء امتحاناتهم، مؤكدا أن القطاع أعلن عدة إرشادات للطلاب للحفاظ على هدوء اللجان الامتحانية وانضباطها.

وأشار عبد الغني إلى أنه من ضمن التعليمات حظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان، والكتابة بالقلم الأزرق في الإجابات واستخدام الرصاص في المسودات.