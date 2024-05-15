رئيس الوزراء الفلسطيني في ذكرى النكبة: سيبقى شعبنا متجذرا داخل أرضه

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير المُمَنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى.

وشدد «مصطفى» في تصريحاته بمناسبة ذكرى نكبة 1948، على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمد طيلة العقود الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

تصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن إحياء أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مختلف بقاع العالم لذكرى النكبة، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، ويعكسان إيمان العالم بحقوق شعبنا، ويكشفان قُبح الاحتلال وزيف روايته، ويقرِّباننا أكثر فأكثر من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.