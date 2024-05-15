أستاذ قانون دولي: مصر قدمت كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني

ندد الدكتور محمد مهران، الخبير في القانون الدولي، بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة التي حاول فيها تحميل مصر مسؤولية الوضع الإنساني في قطاع غزة، واصفًا إياها بالمراوغة والمضللة، مؤكدا أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة دائماً للتنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية.

مهران: مصر قدمت كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني

وقال مهران في تصريحات لـ«الوطن»، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تتجاهل عمدًا حقيقة أن الجانب الإسرائيلي هو من يسيطر بالكامل على فلسطين من معبر رفح، بعد عملية الاقتحام الأخيرة، وهو ما أدى لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، «من الغريب أن تطالب إسرائيل مصر بإعادة فتح المعبر وهي تغلق كل المنافذ البرية الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وتمنع وصول الإمدادات الحيوية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة».

وأشار مهران إلى أن مصر قدمت كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وسهلت إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة كلما سمحت الظروف، مؤكدًا أن إغلاق معبر رفح من الجانب المصري لا يعدو كونه إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية حياة المدنيين والعاملين في ظل التصعيد الإسرائيلي.