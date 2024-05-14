كاتب صحفي: موقف مصر واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، المتخصص في الشؤون الخارجية، إنَّ الموقف المصري واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتي حملتها القاهرة على عاتقها منذ حرب 1948، مؤكداً أن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر للقضية وهي الدولة الأكثر دراية بالملف الفلسطيني والقادرة على القيام بدور فاعل تجاه هذه القضية.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة القناة الأولى، أنَّ الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، واضحة وهناك العديد من المواقف المشرفة للغاية من مصر تجاه القضية بداية من إعلان الدولة المصرية موقفها الراسخ والرافض تماماً لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم والمنبثق من رفضها تصفية القضية.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد أنَّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية بذلت جهودا قوية للغاية لوقف إطلاق النار، وهذا ما لمسناه في المساعي المصرية خلال الأشهر الماضية لتجنب مزيد من العنف وحقن دماء المدنيين من أبناء فلسطين الذين يدفعون الثمن خلال المواجهات العسكرية.