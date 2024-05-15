«القابضة للطيران»: دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية

أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران «كلية المراقبة الجوية»، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

الية التقديم وسحب الملفات

وأشارت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه يمكن للراغبين سحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية العلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، أو من مكتب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبنى وزارة الطيران المدني / الدور الخامس بداية من يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو المقبل 2024 وحتى الخميس الموافق 30 من شهر يوليو 2024.

الشروط الواجب توافرها في المتقدين

وحددت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي:

- السن لا يزيد على 27 عاما في 30 من شهر يوليو المقبل 2024.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.

- اجتياز اختبارات واللياقة الطيبة / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي.

- الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.

- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

- مدة الدراسة من 18 الي 20 شهر يحصل الدارس علي شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

- تلتزم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع خريجي الشركة القابضة لعلوم الطيران طبقا للوائح والإجراءات المقررة في هذا الشأن من الشركة.

طرق تواصل الراغبين

وقالت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إنه يمكن للراغبين في التقديم من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية المعلومات www.caaegyp.com أو الاتصال بإدارة شئون الطلبة علي رقم 01557997552.