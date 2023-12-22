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مصادر: انتظام حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة وتفعيل إجراءات السلامة

كتب:

أيمن حمزة
01:06 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قيادات مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي

قيادات مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي انتظمت بالرغم من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

وأوضحت المصادر بدء تفعيل شركة ميناء القاهرة الجوي استعدادتها لاستقبال موسم الأمطار بالتزامن مع قرب حلول أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلاديه، وذلك من خلال تدريب العاملين على السيناريوهات المختلفة أثناء سقوط الأمطار.

شركة ميناء القاهرة: الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة

وقالت المصادر إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدي إسحاق، شددت على أطقم العمل لديها ضرورة توخي الحذر مع الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة، خاصة في أوقات سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، ونزول الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، للحد من الحوادث خاصة بمنطة أرض المهبط.

وشددت الشركة، على العاملين لديها، خلال منشور إداري ضرورة الإستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية، والتعامل وفقاً لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التي يتم تنفيذها لمواجهة موجات الطقس السيء، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لضمان أمن وسلامة المسافرين والسائحين والعاملين بقطاع الطيران المدني، كذلك الإلتزام بمعايير السلامة، وارتداء الملابس الخاصة بمنطقة المهبط ، حرصا على سلامة العاملين بهذه المنطقة.

مجدى إسحاق: التعامل بشكل جماعي ومنظم خلال حالات الطوارئ 

كان المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي شدد على ضرورة الإهتمام بمنطقة العمل بمهبط مطار القاهرة الدولي والإلتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجودها لفترات طويلة للحد من الحوادث، مع التعامل بشكل جماعي ومنظم خلال حالات الطوارئ طبقا لخطة العمل المتعارف عليها والمقررة خلال موجات الطقس السيئ لضمان إنسيابية وسهولة الحركة بمطار القاهرة الدولي.

وكان المهندس محمد سعيد محروس رىئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية شدد على ضرورة الإلتزام بتقديم أقصى سبل الراحة للمسافرين والسائحين.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي انتهت من استعداداتها لاستقبال الكريسماس وأعياد الميلاد المجيدة لتزيين مبانى الركاب وصالات الوصول و السفر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.