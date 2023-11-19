توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية «إيكاو»

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» والوفد المرافق له، أمس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة والشراكة الفعالة بين وزارة الطيران المدنى ممثلة في سلطة الطيران المدني المصرية والمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» في كافة مجالات النقل الجوي لدعم التعاون الإقليمي والدولي.

وزير الطيران: نقدر جهود الإيكاو الداعمة لمصر في النهوض بمجال النقل الجوي

رحب وزير الطيران المدني في بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»؛ مؤكدًا على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فني لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة «الإيكاو»، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوي المصري، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوي المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الإنبعاثات الكربونية، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشي مع التنامي المتزايد في حجم الطلب على التشغيل ووصولا لأعلي مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني.

حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» وJorge Antonio مدير مكتب تطوير القدرات والتنفيذ بالمنظمة، ومحمد رحمه مدير عام مكتب النقل الجوي بالإيكاو ومحمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالإيكاو.

ومن جانب الوزارة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران، أهمية استفادة سلطة الطيران المدني المصري بالاستشاريين من قبل الإيكاو بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوي المصري، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلا عن الدور الهام و الجهود البارزة التي تبذلها الإيكاو من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات؛ موضحًا أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»

ومن جانبه، أعرب السيد خوان كارلوس سالازار عن سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور 70 عاما من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التي لمسها منذ وصوله إلى مصر ،، مؤكدًا أن اتفاق التعاون يعد فرصة مهمة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوي المصري.

كما أكد سالازار عن تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصري خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث في كافة مجالات الطيران المدنى، لافتا إلى أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة و القدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو في مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى؛ وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العالية لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة.