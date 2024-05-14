كيف يمكن لذوي الهمم الحصول على كرسي متحرك من وزارة التضامن؟

وزارة لتضامن الاجتماعي من أبرز الجهات الحكومية التي تقدم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا في كافة الأنحاء، كما يحرص بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة على تقديم الكثير من المساعدات العينية لذوي الاحتياجات، لمساعدتهم على أن يكونوا أفرادا منتجين، بتوفير كل السبل التي تساعدهم للتغلب على إعاقتهم.

ومن أبرز المساعدات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات توفير كرسي متحرك لهم، يساعدهم على التنقل والحركة بسهولة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المستحقة للحصول عليه والشروط المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة، كالتالي:

الفئات المستحقة للحصول على الكرسي المتحرك من بنك ناصر الاجتماعي

- الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- المستشفيات والمعاهد الحكومية.

- الجهات التي تقدم خدمات اجتماعية.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الكرسي المتحرك من ذوي الإعاقة الشديدة، ويحتاج إليه ليساعده على الذهاب إلى الجامعة أو المعهد أو مقر العمل.

- أن يكون المتقدم لطلب الحصول على الكرسي المتحرك من ذوي الإعاقة الحركية فقط، ويشترط أن تكون الأطراف العلوية وحاسة السمع والبصر سليمة.

- لابد أن يكون الراغب في الحصول عليه قادر على قيادة الكرسي بنفسه.

- لابد أن يكون الراغب في الحصول عليه قادر على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.

إجراءات الحصول على الكرسي المتحرك من بنك ناصر الاجتماعي

- في البداية يتم التوجه إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع لها مقدم الطلب وفق محل إقامته.

- ثم يقوم بتقديم المستندات المطلوبة والتي تثبت حالة الإعاقة لعرضها على اللجنة.

- وبعدها يتم ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

- ثم يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.

- تقديم بحث إجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة.

- تقديم بيان بمفردات المرتب إن وجد، ليوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة.

- تقديم تقرير طبى حديث يفيد بسلامة الطرفين العلويين وسلامة حاسة السمع والنظر ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

- تقديم عروض بأسعار الدراجة أو الكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.

- كما يجب تقديم إقرارعلى الراغب في الحصول على الكرسي بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.