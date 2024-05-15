باحثة سياسية: تحقيق الازدهار بالشرق الأوسط لن يأتي إلا بحل القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، إن هناك تغييرات عن الصورة النمطية أو التقليدية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبدأ الآن ظهورها بشكل عالي جدًا، مشيرة إلى أن هذه الدرجة القوية من عملية التركيز على القضية الفلسطينية تُعطى نتائج إيجابية.

وأضافت خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زوم»، أن الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي تستطيع أن تُركز حل الدولتين، وأن تكون هناك دولة فلسطينية عن طريق مشروع مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من تداعيات نكبة 1948، ونعيش تحت الاحتلال.

وتابعت: «أصبحت الآن تداعيات استمرار زيادة الأزمة واستمرار واقع الصراع، لا ينعكس فقط على الشعب الفلسطيني، ولكن على منطقة الشرق الأوسط، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعي بأن تعزيز الازدهار الذي تُريد أن تحققه في منطقة الشرق الأوسط، لا يأتي إلا بحل القضية الفلسطينية سياسيًا».